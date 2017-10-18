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ÇL – Oyunları yayımlayacaq telekanallar
Samir Soltanov/AZADİNFORM. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün keçiriləcək bəzi oyunlar Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya telekanalları vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.
Azadinform xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə birbaşa nümayiş etdiriləcək:
"AZTV"
Saat 22:45. "Barselona" - "Olimpiakos"
"İdman Azərbaycan"
Saat 20:00. "Qarabağ" - "Atletiko"
Saat 22:45. "Çelsi" - "Roma"
"Tivibu Spor 2"
Saat 20:00. "Qarabağ" - "Atletiko"
Saat 22:45. "Çelsi" - "Roma"
"Tivibu Spor 3"
Saat 22:45. "Anderlext" - PSJ
"Tivibu Spor 4"
Saat 22:45. "Barselona" - "Olimpiakos"
"Tivibu Spor 82"
Saat 22:45. "Benfika" - "Mançester Yunayted"
Rusiya
"Matç TV"
Saat 20:00. "Qarabağ" - "Atletiko"
Saat 22:45. MOİK - "Bazel"
"Futbol 1"
Saat 22:45. "Çelsi" - "Roma"
"Futbol 2"
Saat 22:45. "Benfika" - "Mançester Yunayted"
"Futbol 3"
Saat 20:00. "Qarabağ" - "Atletiko"
"Matç Arena"
Saat 22:45. "Yuventus" - "Sportinq"
"Matç Naş Sport"
Saat 22:45. "Barselona" - "Olimpiakos"
18.10.2017 13:55 / Baxılıb: 6 /
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