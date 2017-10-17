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ÇL – Oyunları yayımlayacaq telekanallar
Samir Soltanov/AZADİNFORM. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün keçiriləcək bəzi oyunlara Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya telekanalları vasitəsi ilə canlı yayımla baxmaq mümkün olacaq.
Azadinform xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə birbaşa nümayiş etdiriləcək:
Azərbaycan
"AZTV"
Saat 22:45. "Real" (Madrid) - "Tottenhem"
"İdman Azərbaycan"
Saat 22:45. "Monako" - "Beşiktaş"
"TRT 1"
Saat 22:45. "Monako" - "Beşiktaş"
"Tivibu Spor 3"
Saat 22:45. "Real" - "Tottenhem"
Rusiya
"Matç TV"
Saat 22:45. "Spartak" - "Sevilya"
"Futbol 1"
Saat 22:45. "Real" - "Tottenhem"
"Futbol 2"
Saat 22:45. "Mançester Siti" - "Napoli"
"Matç Arena"
Saat 22:45. "Maribor" - "Liverpul"
"Matç Naş Sport"
Saat 22:45. "Feyenoord" - "Şaxtyor" (Donetsk)
17.10.2017 12:06 / Baxılıb: 14 /
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