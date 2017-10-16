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“Atletiko" bu gün Bakıya gəlir
Samir Soltanov/AZADİNFORM. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində "Qarabağ"ın qonağı olacaq “Atletiko" bu gün Bakıya gələcək.
Azadinform xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi yerli vaxtla saat 14:00-da yola düşəcək.
Müdafiəçilər: Dieqo Qodin, Filipe Luis, Lukas Ernandes, Şime Vrsalko, Stefan Saviç, Xose Mariya Ximenes
Yarımmüdafiəçilər: Koke, Saul Nyiqes, Tomas Partey, Qabi Fernandes, Yannik Karrasko, Auqusto Fernandes, Nikolas Qaytan
Hücumçular: Fernando Torres, Antuan Qrizmann, Kevin Qameyro, Anhel Korrea
16.10.2017 15:20 / Baxılıb: 25 /
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