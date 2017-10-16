ANA SƏHİFƏ XƏBƏRLƏR MÜSAHİBƏ BAXIŞ BUCAĞI VİDEOXƏBƏRLƏR MARAQLI HAQQIMIZDA BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Xəbərlər » İdman

“Atletiko" bu gün Bakıya gəlir

Samir Soltanov/AZADİNFORM. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində "Qarabağ"ın qonağı olacaq “Atletiko" bu gün Bakıya gələcək. 

Azadinform xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi yerli vaxtla saat 14:00-da yola düşəcək. 
Klubun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına enəcəyi gözlənilir. Madridlilər qarşılaşmanın keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunda sabah son məşqinə çıxacaq. "Atletiko" Bakıya 20 futbolçu ilə səfər edəcək. 
Qeyd edək ki, oktyabrın 18-də keçiriləcək "Qarabağ" - "Atletiko" matçı saat 20:00-da başlayacaq.

 


Qapıçılar: Yan Oblak, Migel Anhel Moyya, Aksel Verner

 

Müdafiəçilər: Dieqo Qodin, Filipe Luis, Lukas Ernandes, Şime Vrsalko, Stefan Saviç, Xose Mariya Ximenes

 

Yarımmüdafiəçilər: Koke, Saul Nyiqes, Tomas Partey, Qabi Fernandes, Yannik Karrasko, Auqusto Fernandes, Nikolas Qaytan

 

 

Hücumçular: Fernando Torres, Antuan Qrizmann, Kevin Qameyro, Anhel Korrea

16.10.2017 15:20 / Baxılıb: 25 / Çap
 
    Bu bölmədə
    16.10.2017
    "Qarabağ" - "Atletiko" oyununda stadionun ictimai dayanacağı açıq olacaq
    16.10.2017
    “Qarabağ” - "Atletiko" matçının hakimləri müəyyənləşib
    16.10.2017
    “Qarabağ”dan tarixi qələbə
    16.10.2017
    “Vardar” – “Real Sosyedad” oyununu Əliyar Ağayev idarə edəcək
    16.10.2017
    ÇL – Qrup mərhələsinin 3-cü turunun hakimləri
    16.10.2017
    Prosineçki “Trabzonspor”u çalışdıra bilər – İddia
    15.10.2017
    Federer finalda Nadala qalib gəlib
    15.10.2017
    Azərbaycan güləşçiləri Qitələrarası Kubokda iki qızıl medal qazanıb
    14.10.2017
    Azərbaycan Premyer Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib
    14.10.2017
    “Zirə” Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb
    14.10.2017
    Vladimir Petkoviç “Milan”nın yeni baş məşqçisi ola bilər
    14.10.2017
    UEFA "Qarabağ" - "Atletiko" matçı ilə bağlı statistik məlumatları açıqladı
    14.10.2017
    ABŞ Qış Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək istəyir
    14.10.2017
    Premyer Liqada keçiriləcək oyunlar canlı yayımlanacaq
    13.10.2017
    Azərbaycan millisi böyük hesabla məğlub oldu
     Xəbər lenti
    16.10.2017
    16:10Amerikalı ekspert: “Cenevrə danışıqları konkret nəticə verməyəcək”
    16:05Azercell “Məzun- 2017”də tələbələrə dəstək oldu
    16:00ADU-da Dövlət Müstəqilliyi Gününə həsr olunan tədbir keçirilib
    15:52Zakir Həsənov gürcü həmkarı ilə görüşüb - Foto
    15:43“İraq hökuməti ilə hər cür əməkdaşlığa hazırıq” – Türkiyə XİN-i
    15:38Miqrantları daşıyan qayıq aşdı – 40-dan artıq itkin var
    15:30Bakıda 6 otaqlı ev yanıb
    15:20“Atletiko" bu gün Bakıya gəlir
    15:11Prezidentlərin təkbətək görüşü keçirilir
    15:05"Qarabağ" - "Atletiko" oyununda stadionun ictimai dayanacağı açıq olacaq
    15:00"Azərbaycanın insan alverinə qarşı apardığı siyasət bir çox dövlətlərə örnək olmalıdır"
    14:52Bu il 14 rayonda torpaqların elektron uçotu yekunlaşacaq
    14:42Aİ Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə təyin etdi
    14:39Prezidentlərin görüşü başladı - FOTOLAR
    14:25İmadəddin Nəsiminin "Divan"ının iki nüsxəsinin surəti əldə edilib
    14:18Azərbaycanda yeni cəza tətbiq ediləcək
    14:08Fəhlə liftin şaxtasına yıxılaraq öldü – Bakıda
    14:05Sarkisyan Cenevrədədir
    14:00“ABŞ-la Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artıb”
    13:54Yaqub Mahmudov: “Müsəlman dünyasında bilərəkdən qarşıdurmalar yaradılır”
    13:47“Qarabağ” - "Atletiko" matçının hakimləri müəyyənləşib
    13:40Sergey Lavrov Xəzərin dibi ilə boru xəttinin çəkilməsinə münasibət bildirib
    13:35TAP-ın inşası üçün boruların sonuncu partiyası Salonikiyə göndərilib
    13:27Çinin Sian Universitetinin nümayəndə heyəti ADU-da olub
    13:19Saakaşvili: “Məni ya deportasiya edəcəklər, ya da öldürəcəklər”
    13:13“Qarabağ”dan tarixi qələbə
    13:04Sabahdan maqnit qasırğası zəifləyəcək
    12:54Bu şəxslərə 7 ilədək həbs cəzası verilməsi təklif olunur
    12:47“Vardar” – “Real Sosyedad” oyununu Əliyar Ağayev idarə edəcək
    12:40Qətl törədən şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib
    12:33Yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq
    12:23Növbəti Bakı Şopinq Festivalı başladı – Yeniliklər
    12:12Daha 56 dövlət əmlakı özəlləşdiriləcək
    12:06“Abdülhey” ikinci dəfə evlənib - Fotolar
    12:00Mobil telefonların ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb
    11:55Hakkaridə küçəyə çıxmaq qadağan edilib
    11:50SOCAR bu il büdcəyə 1 milyard manatdan çox vəsait köçürüb
    11:45SOCAR istiqrazı sahiblərinin qazancı 5 milyon dollara çatıb
    11:40Ərdoğan deputatın vəziyyəti ilə maraqlanıb
    11:37Leyla Əliyeva Ümumdünya Ərzaq Gününə həsr olunan tədbirdə iştirak edir
    11:35Deputat: “Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini heç nə poza bilməz”
    11:30Azərbaycan ABŞ-da ticarət evi aça bilər
    11:27Polşanın XİN rəhbəri Azərbaycana rəsmi səfər edəcək
    11:23Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq etdi
    11:19Ankara niyə səssizdir?
    11:10“Azərbaycan ABŞ üçün mühüm ölkədir”
    11:05“Manatın məzənnəsi üçün dekabr vacib aylardan hesab edilir” – Şərh
    10:58Azərbaycanda yeni beyin mərkəzi yaradıldı
    10:50ÇL – Qrup mərhələsinin 3-cü turunun hakimləri
    10:44Son 2 günün statistikası – 26 qəza, 7 ölü, 33 yaralı
    10:38Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə müdafiə nazirləri görüşəcək
    		 
    © 2017 All right reserved www.azadinform.az Powered by Danneo