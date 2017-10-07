|
|
Neftçalada 18 yaşlı oğlan kanalda boğulub
Neftçalada gənc oğlan kanalda boğulub.
1999-cu il təvəllüdlü Tahirov Baloğlan Telman oğlu rayonun Haqverdili kəndi ərazisindən keçən kanalda boğulub.
Onun cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. (apa)
7.10.2017 22:17 / Baxılıb: 33 /
Bu bölmədə
7.10.2017Hacıqabulda 9 otaqlı ev yanıb
6.10.2017Göygöldə avtomobil piyadanı vurub
6.10.2017Bakıda yanğın olub
5.10.2017Liftdə qalan 9 nəfər xilas edilib
5.10.2017“Yol terror”u daha 3 can aldı
4.10.2017Yevlaxda yol qəzası baş verib
|
Xəbər lenti
7.10.2017
|© 2017 All right reserved www.azadinform.az
|Powered by Danneo