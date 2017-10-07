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Neftçalada 18 yaşlı oğlan kanalda boğulub

Neftçalada gənc oğlan kanalda boğulub.

1999-cu il təvəllüdlü Tahirov Baloğlan Telman oğlu rayonun Haqverdili kəndi ərazisindən keçən kanalda boğulub.

Onun cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. (apa)

7.10.2017 22:17 / Baxılıb: 33 / Çap
 
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