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Xızıda su kanalında kişi meyiti tapılıb
Xızı rayonu ərazisində naməlum kişi meyiti tapılıb.
Məlumata görə, Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalında tapılan meyitin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır.
Faktla bağlı Xızı rayon Prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. (apa)
6.10.2017 21:57 / Baxılıb: 34 /
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