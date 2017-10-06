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Xızıda su kanalında kişi meyiti tapılıb

Xızı rayonu ərazisində naməlum kişi meyiti tapılıb.

Məlumata görə, Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalında tapılan meyitin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır.

Faktla bağlı Xızı rayon Prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. (apa)

6.10.2017 21:57 / Baxılıb: 34 / Çap
 
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