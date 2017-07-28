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“Neftçi” futbolçusunu Venesuela klubuna icarəyə verib
“Neftçi” futbolçusu Edson Kastilyo Venesuelanın “Mineros Quayana” klubuna icarəyə verib.
Azadinform-un paytaxt təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, 23 yaşlı venesuelalı yarımmüdafiəçi 2017-ci ilin sonunadək Puerto-Ordas şəhəri təmsilçisinin formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, Edson Kastilyo “Mineros Quayana”nın yetirməsidir və 2016-cı ilin yayında “Neftçi”yə transfer olunub.
28.07.2017 23:06 / Baxılıb: 30 /
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