Ramazan ayının üçüncü günü

AZADİNFORM. Bu gün Ramazan ayının üçüncü günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Ramazan təqviminə əsasən, Bakıda imsak saat 03:17-də, iftar isə saat 20:18-dədir.

Ramazan ayının 3-cü gününün duası: "İlahi, bu gün mənə huşyarlıq və ayıqlıq ruzisini əta et, məni səfehlik və dərrakəsizlikdən uzaqlaşdır. Bu gün göndərdiyin hər şeydə mənə xeyir nəsib et. Səxavətinə and verirəm, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!