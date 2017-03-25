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Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

AZADİNFORM. Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.

Azadinform xəbər verir ki, "AzeriLight" markalı neftin 1 barelinin qiyməti 0,01 dollar və ya 0,02% azalaraq 51,58 dollar təşkil edib.

25.03.2017 15:38 / Baxılıb: 14 / Çap
 
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