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Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
AZADİNFORM. Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.
Azadinform xəbər verir ki, "AzeriLight" markalı neftin 1 barelinin qiyməti 0,01 dollar və ya 0,02% azalaraq 51,58 dollar təşkil edib.
25.03.2017 15:38 / Baxılıb: 14 /
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