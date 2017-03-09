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Neft kəskin ucuzlaşdı

Samir Soltanov/AZADİNFORM. Dünya bazarında neftin qiyməti yenidən ucuzlaşıb. 

Azadinform xəbər verir ki, İCE London birjasında Brent markalı neft 2,174 faiz ucuzlaşaraq bareli 51,98 dollara düşüb. WTI markalı neftin aprel fyuçersi 2,38 faiz ucuzlaşaraq bareli 49,11 dollardan satılıb. 

Qeyd edək ki, WTI markalı neftin qiyməti ötən ilin dekabrından bəri ilk dəfə olaraq 50 dollardan aşağı düşüb.

9.03.2017 15:52 / Baxılıb: 27 / Çap
 
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