Dünyada elə gözəl yerlər var ki, ömründə heç olmasa bir dəfə belə bir yerdə olamağı arzulayırıq. Eləcə də, elə gözəl yeməklər var ki, onları dadmaq istəyirik. Lakin elə restoranlar var ki, dadlı mətbəxi və gözəl servisi olmasına baxmayaraq, bir tikə belə boğazdan keçmir. Bəli, mənzərə məhz bu qədər möhtəşəmdir.

AzNews.az dünyanın ən gözəl mənzərəli restoranlarını təqdim edir:







Grotta Palazzese, Bari, İtaliya

Restaurant le Panoramic, Şamonix, Fransa

Ithaa Undersea Restaurant, Maldiv adaları

Ali Barbour’s Cave Restaurant, Diani çimərliyi, Keniya

The Sierra Mar Restaurant, Kaliforniya, ABŞ

The River Cafe, Nyu-York, ABŞ

The Samaya Villas Bali, Bali, İndoneziya

Le Jules Verne, Paris, Fransa

Skyline Restaurant, Queenstown, Yeni Zelandiya

Delaire Graff Restaurant, Stellenbosch, CAR

Ngorongoro Crater Lodge, Ngorongoro, Tanzaniya

The Signature Room at the 95th, Çikaqo, ABŞ