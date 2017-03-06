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Neft yenidən ucuzlaşıb
Samir Soltanov/AZADİNFORM. Dünya birjalarında neft ucuzlaşıb.
Azadinform xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarının gedişində WTI neftinin qiyməti 1 barelə görə 0,23 dollar və ya 0,43% azalaraq 53,10 dollar təşkil edib.
ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin dəyəri isə 0,20 dollar və ya 0,36% azalaraq 55,70 dollar olub.
6.03.2017 10:20 / Baxılıb: 24 /
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