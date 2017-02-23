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Avroliqa: 1/8 finalçılar bəlli olacaq

Samir Soltanov/AZADİNFORM. Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinə yekun vurulacaq. 

Azadinform xəbər verir ki, bu gün daha 13 qarşılaşma keçiriləcək. Oyunlardan sonra qitənin ikinci dərəcəli klub turnirində 1/8 final mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək. 



Avropa Liqası


1/16 final mərhləsi, cavab oyunları


23 fevral


20:00. “Osmanlıspor” (Türkiyə) - “Olimpiakos” (Yunanıstan)

İlk oyun - 0:0


22:00. “Ayaks” (Hollandiya) - “Legiya” (Polşa)

İlk oyun - 0:0


22:00. APOEL (Kipr) - “Atletik” (İspaniya)

İlk oyun - 2:3


22:00. “Roma” (İtaliya) - “Vilyareal” (İspaniya)

İlk oyun - 4:0


22:00. “Beşiktaş” (Türkiyə) - “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail)

İlk oyun - 3:1


22:00. “Zenit” (Rusiya) - “Anderlext” (Belçika)

İlk oyun - 0:2


00:05. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Ludoqorets” (Bolqarıstan)

İlk oyun - 2:1


00:05. “Fiorentina” (İtaliya) - “Borussiya” (Münhenqladbax, Almaniya)

İlk oyun - 1:0


00:05. “Genk” (Belçika) - “Astra” (Rumıniya)

İlk oyun - 2:2


00:05. “Lion” (Fransa) - “AZ Alkmaar” (Hollandiya)

İlk oyun - 4:1


00:05. “Şaxtyor” (Ukrayna) - “Selta” (Ukrayna)

İlk oyun - 1:0


00:05. “Sparta” (Çexiya) - “Rostov” (Rusiya)

İlk oyun - 0:4


00:05. “Tottenhem” (İngiltərə) - “Gent” (Belçika)

İlk oyun - 0:1

23.02.2017 18:51 / Baxılıb: 1 / Çap
 
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