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Avroliqa: 1/8 finalçılar bəlli olacaq
Samir Soltanov/AZADİNFORM. Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinə yekun vurulacaq.
Azadinform xəbər verir ki, bu gün daha 13 qarşılaşma keçiriləcək. Oyunlardan sonra qitənin ikinci dərəcəli klub turnirində 1/8 final mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək.
Avropa Liqası
1/16 final mərhləsi, cavab oyunları
23 fevral
20:00. “Osmanlıspor” (Türkiyə) - “Olimpiakos” (Yunanıstan)
İlk oyun - 0:0
22:00. “Ayaks” (Hollandiya) - “Legiya” (Polşa)
İlk oyun - 0:0
22:00. APOEL (Kipr) - “Atletik” (İspaniya)
İlk oyun - 2:3
22:00. “Roma” (İtaliya) - “Vilyareal” (İspaniya)
İlk oyun - 4:0
22:00. “Beşiktaş” (Türkiyə) - “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail)
İlk oyun - 3:1
22:00. “Zenit” (Rusiya) - “Anderlext” (Belçika)
İlk oyun - 0:2
00:05. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Ludoqorets” (Bolqarıstan)
İlk oyun - 2:1
00:05. “Fiorentina” (İtaliya) - “Borussiya” (Münhenqladbax, Almaniya)
İlk oyun - 1:0
00:05. “Genk” (Belçika) - “Astra” (Rumıniya)
İlk oyun - 2:2
00:05. “Lion” (Fransa) - “AZ Alkmaar” (Hollandiya)
İlk oyun - 4:1
00:05. “Şaxtyor” (Ukrayna) - “Selta” (Ukrayna)
İlk oyun - 1:0
00:05. “Sparta” (Çexiya) - “Rostov” (Rusiya)
İlk oyun - 0:4
00:05. “Tottenhem” (İngiltərə) - “Gent” (Belçika)
İlk oyun - 0:1
23.02.2017 18:51 / Baxılıb: 1 /
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