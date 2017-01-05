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Bağdadda daha bir güclü partlayış: 10 ölü, 21-i yaralı var

İraqın paytaxtı Bağdadın mərkəzində partlayış zamanı 10 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.

Azadinform xəbər verir ki, bu barədə Livanın "Əl-Məyadin" telekanalı məlumat yayıb.

İraqın "Al Sumaria" telekanalı polisə istinadən xəbər verir ki, Bab əl-Muazam rayonunda bomba qoyulmuş avtomobil partlayıb.

5.01.2017 22:57 / Baxılıb: 18 / Çap
 
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