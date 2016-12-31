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Neft ucuzlaşır
Dünya birjalarında neftin qiyməti ucuzlaşmaqda davam edib.
Azadinform-un məlumatına görə, Nyu-Yorkun NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) birjasında “Layt” markalı neftin bir barrelinin qiyməti 0,05 dollar ucuzlaşaraq 53,72 dollar olub.
Londonun ICE (“InterContinental Exchange Futures”) birjasında “Brent” markalı neftin bir barrelinin qiyməti isə 0,01 dollar azalaraq 56,13 dollar olub.
31.12.2016 12:36 / Baxılıb: 43 /
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